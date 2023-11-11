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На Полтавщине раздались взрывы – мониторинговые каналы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
354
Время на прочтение
1 мин
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На Полтавщине раздались взрывы – мониторинговые каналы

Находитесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги / Фото: ТСН.ua

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.

Во время объявленной воздушной тревоги взрывы прогремели на территории Полтавской области.

Об этом заявили мониторинговые каналы.

Также они предварительно информировали о движении вражеских ракет в Полтаву и Миргород, причем ракеты меняли курс.

Добавим, что ракета исчезла под Полтавой. Или сбили, или прилетела – станет известно позже.

К тому же, происходит движение ударных БпЛА в Днепропетровской области в северном направлении. Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.

Напомним, что ранее взрыв и пожар произошли на Тамбовском пороховом заводе.

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Дата публикации
Просмотры
354
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