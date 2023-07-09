На Полтавщине реку Псел загрязнили неизвестным веществом – запрещено купание и лов рыбы

В Полтавской области обнаружили загрязнение неизвестным веществом реки Псел, власти ввели временный запрет на купание и лов рыбы.

Об этом сообщил начальник Кременчугской районной военной администрации Олег Ледник.

"Выше с.Запсилья, в р. Псел неизвестное вещество попало в воду. Жители жалуются на помутнение воды и резкие запахи. Сейчас специалисты ГСЧС, Госпродпотребслужбы и другие работают на месте инцидента, устанавливая что именно стало причиной загрязнения реки", — говорится в сообщении.

Местные власти сообщили о временном запрете на купание, отлов рыбы и использование воды для хозяйственных нужд из реки Псел, от с. Запсилье и ниже по течению.

О причинах загрязнения и снятия ограничений будет сообщено дополнительно.

Напомним, в Хмельницкой области молодой человек изнасиловал ребенка.

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