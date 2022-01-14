На Полтавщине мать снимала и продавала в Сети интимные фото и видео своих дочерей

На Полтавщине мать снимала и продавала в Сети интимные фото и видео своих дочерей

Если ее вину докажут, женщине грозит от 9 до 15 лет тюрьмы.

В Полтавской области родная мать изготавливала и распространяла фотографии и видеоматериалы порнографического содержания с участием дочерей 6-ти и 8-ми лет. К преступлению причастна 37-летняя жительница Черкасской области.

Об этом сообщает ГУНП в Полтавской области.

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В полиции сообщили, что для распространения интимных фото женщина использовала зашифрованную сеть Интернета, а также мобильные мессенджеры и почтовые сервисы. В ходе обыска по адресу проживания фигурантки полиция изъяла вещественные доказательства.

"Женщина задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас она уведомлена о подозрении в совершении особо тяжкого преступления, связанного с сексуальной эксплуатацией малолетних детей, и избрана мера пресечения – содержание под стражей", — говорится в сообщении полиции.

По этому факту начали досудебное расследование по:

ч. 2 ст. 156 (Развратные действия, совершенные в отношении малолетнего лица членами семьи),

ч. 4 ст. 301-1 (Действия, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершены повторно либо по предварительному сговору группой лиц, либо с получением дохода в крупном размере, либо принуждение малолетнего лица к участию в создании детской порнографии) Уголовного кодекса Украины.

В случае признания судом вины ей грозит от 9 до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области осудили мужчину, который на сайте знакомств регулярно публиковал интимные фото. Его обвинили в распространении порнографии.

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