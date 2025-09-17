- Дата публикации
На Полтавщине российский беспилотник атаковал АЗС: в ОВА рассказали о последствиях (фото)
Под удар попали автомобили и фуры.
В Полтавском районе вражеский беспилотный летательный аппарат попал в автозаправочную станцию.
Об этом заявил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут в Telegram.
«В Полтавском районе зафиксировано попадание вражеского БпЛА по автозаправочной станции. В результате попадания возник пожар. По предварительной информации один человек травмирован. Все соответствующие службы работают на месте», — сообщил он.
Напомним, ранее мы писали о том, что 27 августа армия РФ массированно атаковала Полтавщину. К счастью, обошлось без жертв.