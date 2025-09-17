ТСН в социальных сетях

Украина
278
1 мин

На Полтавщине российский беспилотник атаковал АЗС: в ОВА рассказали о последствиях (фото)

Под удар попали автомобили и фуры.

Наталия Магдык
Последствия обстрела

Последствия обстрела

В Полтавском районе вражеский беспилотный летательный аппарат попал в автозаправочную станцию.

Об этом заявил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут в Telegram.

«В Полтавском районе зафиксировано попадание вражеского БпЛА по автозаправочной станции. В результате попадания возник пожар. По предварительной информации один человек травмирован. Все соответствующие службы работают на месте», — сообщил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что 27 августа армия РФ массированно атаковала Полтавщину. К счастью, обошлось без жертв.

