На Полтавщине российский беспилотник атаковал АЗС: в ОВА рассказали о последствиях (фото)

Последствия обстрела

В Полтавском районе вражеский беспилотный летательный аппарат попал в автозаправочную станцию.

Об этом заявил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут в Telegram.

«В Полтавском районе зафиксировано попадание вражеского БпЛА по автозаправочной станции. В результате попадания возник пожар. По предварительной информации один человек травмирован. Все соответствующие службы работают на месте», — сообщил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что 27 августа армия РФ массированно атаковала Полтавщину. К счастью, обошлось без жертв.