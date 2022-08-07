На Полтавщине спасатели достали из канализационного коллектора полуторагодовалую девочку

Пока ехали спасатели, ребенок держался за черенок лопаты, чтобы не упасть еще глубже.

В Семеновке Полтавской области спасатели вытащили из канализационного коллектора полуторагодовалую девочку.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Полтавской области.

"Позвонили в Службу спасения "101" в 13:52 граждане, ставшие свидетелями падения ребенка в яму. Оказалось, что канализация была прикрыта бетонной плитой, но из-за сильного ливня землю рядом размыло при этом образовалось небольшое отверстие, куда стекала вода. Туда и попал малыш когда пробегал мимо", — сообщили спасатели.

Главное управление ГСЧС Украины в Полтавской области

По информации ГСЧС, граждане смогли раскопать отверстие шире и опустили в яму черенок от лопаты, ребенок ухватился за него и держался, пока не прибыли бойцы ГСЧС.

Спасатели оттащили бетонную плиту, затем с помощью веревки спустились в канализационный коллектор (глубиной около 2 метров) и вытащили ребенка.

В настоящее время спасенная девочка вместе со своей мамой находится в больничном заведении. Все обстоятельства этого события устанавливают представители Нацполиции.

Напомним, MamaRika с мужем и маленьким сыном попала в аварию. ДТП произошло когда она направлялась в столицу Польши, Варшавы машиной.

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