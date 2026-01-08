На Полтавщине сын до смерти забил ломом родного отца

Злоумышленник задержан / © Associated Press

На Новый год в Полтавской области произошло ужасное убийство. 44-летний сын убил собственного отца.

Об этом сообщили в прокуратуре области.

«В первый день 2026 года между 44-летним мужчиной и 70-летним отцом возник семейный конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, сын выразил недовольство тем, что отец не растопил печь. Он стащил отца с кровати на пол и избил металлическим ломом. После этого перетащил его на кухню и продолжил наносить удары ногами», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительному заключению эксперта, пострадавший получил по голове и телу не менее 20 ударов, повлекших смерть.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в умышленном убийстве и избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Напомним, в Черниговской области 51-летний мужчина до смерти забил мать молотком. Ему объявили подозрение.