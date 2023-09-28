На Полтавщине теща заказала убийство сожителя дочери, но что-то пошло не так

В Полтавской области женщина заказала убийство сожителя своей дочери. 71-летней жительнице Миргородского района объявлено о подозрении.

О случившемся сообщили в пресс-службе Полтавской областной прокуратуры.

"По данным следствия, в августе этого года женщина заказала убийство сожителя своей дочери, жизнь которого оценила в 1,5 тысячи долларов США. Один из возможных мотивов совершения преступления — длительный конфликт между родственниками (мать возражала против отношений дочери, состоящей в официальном браке). Реализовать преступный умысел пенсионерке помешали правоохранители, которые с целью спасения жизни мужчины 20 сентября инсценировали его убийство", - сообщили в ведомстве.

Злоумышленница уведомлена о подозрении в завершенном покушении на умышленное убийство, совершенном по заказу, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 15, п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Напомним, в Киевской области суд отправил на 12 лет за решетку 19-летнего юношу, который заказал убийство своего отца ради получения наследства. Его друга – исполнителя заказа – приговорили к 13 годам тюрьмы.

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