На Полтавщине у экс-чиновника Госказначейства обнаружили "наследство" на десятки млн долларов (фото)

Во время обысков правоохранители обнаружили огромное количество налички и множество ценных вещей на общую сумму более 61 млн долларов.

В Полтавской области у экс-чиновника Госказначейства обнаружили десятки миллионов долларов наличными и драгоценные металлы в слитках более чем на 38 млн грн. Общая стоимость необоснованных активов составляет более 61 млн долларов.

Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

По данным следствия фигурант помогал отмывать деньги своему родственнику – генералу ВС РФ

Часть "сокровищ" связана с государством-агрессором

"В соответствии с анализом декларации должностного лица, в апреле 2023 года он, занимая должность [начальника отдела Государственного казначейства Украины в Полтавской области – ред.], получил в наследство от матери банковские металлы в слитках на сумму 3 555 000 грн и почти 6 млн долларов и 420 тыс. грн наличными. Уже в октябре 2023 года наследство он получает от отца свыше 56 млн долларов, 208,5 тыс. грн и драгоценных металлов на сумму 34 500 000 грн. Хотя на самом деле унаследовал от родителей деньги на общую сумму 700 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Таким образом, в целом чиновник в 2023 году задекларировал активы в размере 62 115 000 долларов, что на 60,4 млн долл. больше, чем реальное наследство, и драгоценных металлов в слитках на сумму 38 055 000 грн.

Общая стоимость необоснованных активов составляет более 61 млн. долларов

Среди прочего во время обысков были обнаружены золотые памятные монеты.

По данным следствия, эти средства могут принадлежать его родственнику, российскому генералу, который получил их от коррупционных схем и использовал для финансирования "инвестиционных" проектов в РФ и на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, а его украинский родственник помог "отмыть" грязные деньги в Украине.

Среди обнаруженных сокровищ – ювелирные изделия и банковские металлы в слитках

Фигурант утверждал, что эти средства ему оставили в наследство родители

"Полицейские совместно с прокурорами Полтавской областной прокуратуры провели более 30 санкционированных обысков в домах, квартирах, гаражных помещениях и транспортных средствах, находящихся в собственности или пользовании должностного лица и близких родственников российского генерала", — добавили в полиции.

У экс-чиновника изъяли ценные религиозные предметы

В ходе обысков нашли награды РФ с незаполненными удостоверениями

По результатам обысков изъяли:

ювелирные изделия и украшения;

золотые памятные монеты;

иконы;

драгоценные часы разных брендов и наградные;

охотничье и огнестрельное оружие;

награды РФ с незаполненными удостоверениями от его родственника;

деньги и т.д.

В списке сокровищ есть драгоценные часы разных брендов и наградные.

У экс-чиновника нашли коллекционный алкоголь

Собранные материалы направлены в Национальное агентство по предотвращению коррупции. Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

366-2 "Декларирование недостоверной информации";

368-5 "Незаконное обогащение";

209 "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем".

Собранные материалы направлены в Национальное агентство по предотвращению коррупции

Фигурант оказался коллекционером оружия

Напомним, в Хмельницкой области снова произошел скандал с врачом МСЭК. Но в отличие от скандальной экс-начальницы этой медицинской структуры Татьяны Крупы, в квартире которой изъяли огромные суммы наличных денег в разной валюте, эта женщина была более предусмотрительна — она вкладывала средства в роскошные имения за рубежом.

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