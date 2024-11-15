На Полтавщине у экс-чиновника Госказначейства обнаружили "наследство" на десятки млн долларов (фото)

Во время обысков правоохранители обнаружили огромное количество налички и множество ценных вещей на общую сумму более 61 млн долларов.
В Полтавской области у экс-чиновника Госказначейства обнаружили десятки миллионов долларов наличными и драгоценные металлы в слитках более чем на 38 млн грн. Общая стоимость необоснованных активов составляет более 61 млн долларов.
Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
"В соответствии с анализом декларации должностного лица, в апреле 2023 года он, занимая должность [начальника отдела Государственного казначейства Украины в Полтавской области – ред.], получил в наследство от матери банковские металлы в слитках на сумму 3 555 000 грн и почти 6 млн долларов и 420 тыс. грн наличными. Уже в октябре 2023 года наследство он получает от отца свыше 56 млн долларов, 208,5 тыс. грн и драгоценных металлов на сумму 34 500 000 грн. Хотя на самом деле унаследовал от родителей деньги на общую сумму 700 тыс. грн", – говорится в сообщении.
Таким образом, в целом чиновник в 2023 году задекларировал активы в размере 62 115 000 долларов, что на 60,4 млн долл. больше, чем реальное наследство, и драгоценных металлов в слитках на сумму 38 055 000 грн.
По данным следствия, эти средства могут принадлежать его родственнику, российскому генералу, который получил их от коррупционных схем и использовал для финансирования "инвестиционных" проектов в РФ и на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, а его украинский родственник помог "отмыть" грязные деньги в Украине.
"Полицейские совместно с прокурорами Полтавской областной прокуратуры провели более 30 санкционированных обысков в домах, квартирах, гаражных помещениях и транспортных средствах, находящихся в собственности или пользовании должностного лица и близких родственников российского генерала", — добавили в полиции.
По результатам обысков изъяли:
- ювелирные изделия и украшения;
- золотые памятные монеты;
- иконы;
- драгоценные часы разных брендов и наградные;
- охотничье и огнестрельное оружие;
- награды РФ с незаполненными удостоверениями от его родственника;
- деньги и т.д.
Собранные материалы направлены в Национальное агентство по предотвращению коррупции. Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- 366-2 "Декларирование недостоверной информации";
- 368-5 "Незаконное обогащение";
- 209 "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем".
Напомним, в Хмельницкой области снова произошел скандал с врачом МСЭК. Но в отличие от скандальной экс-начальницы этой медицинской структуры Татьяны Крупы, в квартире которой изъяли огромные суммы наличных денег в разной валюте, эта женщина была более предусмотрительна — она вкладывала средства в роскошные имения за рубежом.
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