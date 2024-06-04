На Полтавщине у пары школьников родился ребенок: шокирующие подробности

В Полтавской области осудили ученика 11 класса, от которого забеременела и родила малолетняя школьница. Парню назначили испытательный срок.

Об этом идет речь в приговоре Чутовского районного суда Полтавской области.

По данным суда, ученик 11 класса в июне 2023 занялся сексом с девочкой, которой еще не исполнилось 14 лет. После этого ребенок родила младенца. После проведения экспертизы суд установил, что отцом ребенка малолетней девочки является ученик 11 класса.

На суде подросток рассказал, что у него с девочкой действительно был половой акт. Он отметил, что любит девочку и хочет на ней жениться, к рождению сына он хорошо относится.

Потерпевшая девочка на суде отметила, что половой акт у пары был добровольный. С парнем они познакомились в школе. До этого они встречались год. Ребенок подтвердила, что планирует выйти замуж за 11-классника и попросила суд отпустить парня.

Родители подозреваемого и потерпевшей подтвердили, что их дети встречались, а после рождения общего ребенка хотят жениться.

Суд признал парня виновным и приговорил к 3 годам испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, в Одесской области хотели помешать сексу 10-классника с 12-летней девушкой.

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