На Полтавщине участкового офицера полиции обвинили в изнасиловании

Полицейский в это время находился на больничном.

Правоохранители начали расследование по информации об изнасиловании жительницы Лубенского района. Женщина утверждает, что одним из ее насильников был участковый офицер полиции.

Об этом во вторник, 12 октября, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Потерпевшая сообщила о преступлении сегодня около восьми часов утра. По ее словам, ночью ее изнасиловали двое человек, один из которых был полицейским.

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Заявление от гражданки зарегистрировали и начали сбор информации о событии. Установлено, что местный участковый офицер полиции, на которого указывает потерпевшая, на время возможного преступления находился вне службы — на больничном.

Расследование начали следователи Государственного бюро расследований, а сотрудники Департамента Главной инспекции Нацполиции проводят служебную проверку.

Напомним, ранее в Харькове наркозависимая женщина сообщила в полицию об изнасиловании ее 10-летнего сына. Во время проверки факт изнасилования не подтвердился, противоправных действий в отношении мальчика никто не совершал.

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