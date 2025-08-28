На Полтавщине установили памятник погибшим военным ТЦК (фото)

Освящение мемориала

В городе Кобеляки Полтавской области открыли памятник военнослужащим ТЦК, погибшим на фронте.

Об этом сообщает Полтавский областной ТЦК и СП.

На стелле десять имен. Эти солдаты, сержанты и офицеры в разное время проходили службу в Кобеляцком ТЦК.

«Это семь военнослужащих, работавших в отделе, начиная с 2014 года. Некоторые из них скончались от ранений. Есть человек, умерший от сердечного приступа. Но в общей сложности 90% работников Кобеляцкого ТЦК участвовали в боевых действиях», — сообщил секретарь Кобеляцкого горсовета Василий Киптилый в комментарии «Суспильному».

Старший сержант Грицай Василий Васильевич (28.01.1972-28.09.2024). Участник АТО. В феврале 2022 вернулся в ряды ВСУ, был стрелком взвода охраны 3-го отдела Полтавского РТЦК и СП. Защищал Украину в Донецкой области. Внезапно скончался в больнице.

Солдат Кишко Александр Иванович (05.10.1977 — 29.05.2022). Участник АТО. Стрелец взвода охраны 3-го отдела Полтавского РТЦК и СП, позже — стрелок-санитар 15-го ОМПБ 58-й бригады. Получил ранение под Попасной, скончался в госпитале.

Солдат Скрипник Алексей Анатольевич (24.03.1976 — 05.07.2022). Водитель-радиотелефонист сводной штурмовой роты Полтавского РТЦК и СП «Один». Погиб во время штурма позиций в районе Вершины Бахмутского района.

Рядовой Биба Сергей Александрович (24.07.1979 — 14.10.2022). Проходил службу во взводе охраны 3-го отдела Полтавского РТЦК, переведенный пулеметчиком в 62-й отдельный стрелковый батальон. Погиб на позициях вблизи Курдюмовки Донецкой области.

Солдат Сабадыр Михаил Александрович (01.10.1972 — 01.11.2024). С первых дней полномасштабного вторжения служил во рту охраны 3-го отдела Полтавского РТЦК и СП, позже — в 226-м батальоне 127-й ОБрТрО. Добровольно вернулся на службу после тяжелого ранения. Погиб во время выполнения боевого задания возле Новодаровки на Запорожье.

Подполковник Ищенко Сергей Евгеньевич (11.08.1979 — 17.01.2024). Офицер ВСУ, участник АТО и ООС, служил в составе 58 ОМПБр. С 2021 проходил службу в 3-м отделе Полтавского РТЦК и СП, а впоследствии — в ОК «Север». Умер в госпитале в результате болезни, полученной во время службы.

Младший сержант Андриянов Сергей Васильевич (12.09.1973 — 30.01.2024). Участник АТО. С начала полномасштабного вторжения проходил службу в составе сводной роты Полтавского ТЦК, участвовал в боях на Черниговщине и Донбассе. Погиб в бою у Авдеевки.

Сержант Бурмистров Дмитрий Сергеевич (1989 — 20.02.2024). Участник АТО в 2014 году воевал в составе 3 полка спецназначения. В 2022 вернулся на службу, стал военным медиком. Получил ранения, восстановился и вернулся на службу в рядах зенитно-ракетного подразделения. Погиб во время выполнения боевого задания вблизи Роботино на Запорожье.

Старший сержант Кривошлик Николай Николаевич (04.06.1977 — 03.08.2022) Проходил военную службу в роте охраны третьего отдела Полтавского РТЦК, позже в рядах 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев в должности стрелок-помощник гранатомет. Погиб во время артобстрела вблизи Семигорья Донецкой области.

Капитан Шива Сергей Андреевич (25.05.1964 — 22.04.2019). Офицер ВСУ, участник АТО, участвовал в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях. По возвращении с 2017 года проходил службу в Кобеляцком районном военкомате в должности старшего офицера мобилизационного отделения. Умер вследствие заболевания, полученного во время прохождения военной службы.

