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На Полтавщине в ДТП столкнулись автобус и два авто: есть погибшие и 11 раненых (фото)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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На Полтавщине в ДТП столкнулись автобус и два авто: есть погибшие и 11 раненых (фото)

На Полтавщине столкнулись легковой автомобиль и автобус / Фото: Полиция полтавской области

В ДТП погибли 40-летний водитель легковушки и 56-летняя пассажирка автобуса.

В Полтавской области в результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли, а еще 11 получили телесные повреждения.

Об этом сообщает полиция Полтавской области.

Инцидент произошел 30 июля около 15:00 на автодороге между селами Прони и Стаси Полтавского района.

По предварительным данным, произошло столкновение автобуса с автомобилем Volkswagen Tiguan. В результате ДТП на месте происшествия погиб 40-летний водитель легковушки и 56-летняя пассажирка автобуса.

В ДТП погибли 40-летний водитель легковушки и 56-летняя пассажирка автобуса. / ©
В ДТП погибли 40-летний водитель легковушки и 56-летняя пассажирка автобуса.

Телесные повреждения разной степени тяжести получили пассажирка легковушки и 10 пассажиров автобуса, среди которых один малолетний ребенок. Пострадавшие были доставлены в больницу. В момент столкновения в автобусе находились 17 пассажиров и водитель.

По информации "Суспильного", еще один автомобиль "ВАЗ 2104" вылетел в кювет. Ее водитель от госпитализации отказался.

Полиция устанавливает происшествия.

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Ранее сообщалось, что на Волыни водитель грузовика сбил 13-летнего ребенка. От полученных травм девочка скончалась на месте аварии.

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Дата публикации
Просмотры
331
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