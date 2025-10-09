- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 424
- Время на прочтение
- 1 мин
На Полтавщине в квартире обнаружили мертвой 12-летнюю девочку
В Полтавской области полиция расследует загадочную смерть 12-летней девочки, обнаруженной родственниками.
В Кременчуге Полтавской области обнаружено тело мертвой 12-летней девочки. Обстоятельства происшествия выясняют следствие.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области.
По информации правоохранительных органов, 12-летнего ребенка без признаков жизни обнаружили родственники в квартире по месту жительства.
В полиции уточнили, что информация поступила от жителя Кременчуга о смерти его малолетней дочери 2013 года рождения. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Кременчугского районного управления полиции и криминалисты.
Причины и обстоятельства смерти устанавливаются следствием.
Напомним, в Житомирской области мужчина убил жену и 9-летнюю дочь. Он также расправился с домашними котами и собакой.