На Полтавщине в квартире обнаружили мертвой 12-летнюю девочку

Полиция расследует трагедию / © Национальная полиция Украины

В Кременчуге Полтавской области обнаружено тело мертвой 12-летней девочки. Обстоятельства происшествия выясняют следствие.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области.

По информации правоохранительных органов, 12-летнего ребенка без признаков жизни обнаружили родственники в квартире по месту жительства.

В полиции уточнили, что информация поступила от жителя Кременчуга о смерти его малолетней дочери 2013 года рождения. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Кременчугского районного управления полиции и криминалисты.

Причины и обстоятельства смерти устанавливаются следствием.

