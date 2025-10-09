ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
424
Время на прочтение
1 мин

На Полтавщине в квартире обнаружили мертвой 12-летнюю девочку

В Полтавской области полиция расследует загадочную смерть 12-летней девочки, обнаруженной родственниками.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Полиция расследует трагедию

Полиция расследует трагедию / © Национальная полиция Украины

В Кременчуге Полтавской области обнаружено тело мертвой 12-летней девочки. Обстоятельства происшествия выясняют следствие.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области.

По информации правоохранительных органов, 12-летнего ребенка без признаков жизни обнаружили родственники в квартире по месту жительства.

В полиции уточнили, что информация поступила от жителя Кременчуга о смерти его малолетней дочери 2013 года рождения. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Кременчугского районного управления полиции и криминалисты.

Причины и обстоятельства смерти устанавливаются следствием.

Напомним, в Житомирской области мужчина убил жену и 9-летнюю дочь. Он также расправился с домашними котами и собакой.

Дата публикации
Количество просмотров
424
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie