На Полтавщине в реке обнаружили мертвым мужчину, который находился в розыске

В настоящее время все обстоятельства трагедии выясняются следователями.

Тело жителя Горишних Плавней, разыскиваемого от 29 сентября, обнаружено без признаков жизни в водоеме.

Об этом сообщили в полиции Полтавщины.

Об исчезновении мужчины 1953 года в полицию сообщили жители Горишних Плавней. В последний раз его видели около недели назад.

"Во время поисковых мероприятий полицейские обнаружили велосипед пропавшего на одной из лодочных станций. Также обнаружили, что на станции отсутствует металлическая лодка. Итак, к поискам присоединились водолазы спасателей. Вскоре мужчину обнаружили в водоеме без признаков жизни. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти", – рассказали в полиции.

Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются следствием.

Напомним, в Хмельницком в озере утонули дочь и ее 45-летняя мать. Больше об этом читайте в новости.

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