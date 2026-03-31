ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
16
Время на прочтение
1 мин

На Полтавщине в результате вражеской атаки погиб человек — ОВА

Также несколько человек получили ранения.

Автор публикации
Игорь Бережанский
Дрон-камикадзе Shahed

Дрон-камикадзе Shahed / © MIL.IN.UA

В результате атаки вражеских ударных беспилотников вечером 30 марта в Полтавской области погиб человек.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич.

«По уточненной информации, к сожалению, один человек погиб», — говорится в сообщении.

Кроме того, три человека получили ранения.

«Двоих госпитализировали, в частности одиннадцатилетнего мальчика», — говорится в сообщении ОВА.

Ранее сообщалось, что российская армия нанесла удар по критической инфраструктуре Чернигова во время ночной атаки.

Мы ранее информировали, что российские оккупационные войска продолжают целенаправленное уничтожение украинской энергетической инфраструктуры.

Дата публикации
Количество просмотров
16
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie