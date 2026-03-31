- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 16
- Время на прочтение
- 1 мин
На Полтавщине в результате вражеской атаки погиб человек — ОВА
Также несколько человек получили ранения.
В результате атаки вражеских ударных беспилотников вечером 30 марта в Полтавской области погиб человек.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич.
«По уточненной информации, к сожалению, один человек погиб», — говорится в сообщении.
Кроме того, три человека получили ранения.
«Двоих госпитализировали, в частности одиннадцатилетнего мальчика», — говорится в сообщении ОВА.
Ранее сообщалось, что российская армия нанесла удар по критической инфраструктуре Чернигова во время ночной атаки.
Мы ранее информировали, что российские оккупационные войска продолжают целенаправленное уничтожение украинской энергетической инфраструктуры.