Дрон-камикадзе Shahed / © MIL.IN.UA

В результате атаки вражеских ударных беспилотников вечером 30 марта в Полтавской области погиб человек.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич.

«По уточненной информации, к сожалению, один человек погиб», — говорится в сообщении.

Кроме того, три человека получили ранения.

«Двоих госпитализировали, в частности одиннадцатилетнего мальчика», — говорится в сообщении ОВА.

