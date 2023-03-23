Зажгла сухие листья и сгорела сама: в Полтавской области погибла женщина

В одном из сел Полтавского района 23 марта нашли обгоревшее тело 85-летней женщины.

В Полтавской области женщина, скорее всего, сгорела, когда сжигала сухую траву.

Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на спикера Полтавского районного управления полиции Василия Зуба.

Так, правоохранителям о смерти женщины сообщил сын погибшей. Произошло это около 11.30. Он нашел тело матери вблизи хозяйства у места, где была выжжена трава. Также накануне свидетели видели, как женщина сгребала сухие листья.

Отмечается, что окончательную причину смерти установит экспертиза.

Напомним, в Одесской области 10 марта в результате пожара погибла женщина. Она упала в мусор, горящий на ее дворе.

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