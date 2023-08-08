На Полтавщине военком избил своего подчиненного до потери сознания: подробности

ГБР сообщило о подозрении военному из Полтавщины, который жестоко избил своего подчиненного.

В Полтавской области начальник одного из районных отделов военкомата вместе с двумя другими военными жестоко избил своего подчиненного.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Руководитель районного ТЦК испытывал личную неприязнь к потерпевшему, потому что тот открыто говорил о различных конфликтах ситуации, которые были в коллективе. Чтобы "прикрыть рот" подчиненному, военком решил провести "воспитательную работу".

"Должностное лицо взяло с собой главного сержанта и солдата, непосредственным руководителем которых был пострадавший. На двух автомобилях около полуночи они подъехали к дому потерпевшего и вызвали по телефону на разговор. Когда мужчина вышел из дома, его окружили и после словесной перепалки стали избивать. Большинство ударов было в туловище и голову. Избиение продолжалось даже, когда он лежал на земле", — говорится в сообщении.

Пострадавший на некоторое потерял сознание, а когда обидчики уехали, едва смог зайти в свою квартиру. Скорую для военного вызвали соседи, увидев его в беспомощном состоянии.

В больнице ему диагностировать многочисленные ушибы, сотрясение головного мозга, рваный ушиб головы и надорванное ухо.

Руководителю районного ТЦК, а также еще одному участнику избиения сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий и угрозе или насилии в отношении начальника (ч. 5 ст. 426-1 и ч. 4 ст. 405).

Решается вопрос сообщения о подозрении третьему участнику избиения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Напомним, суд избрал меру пресечения для начальника Ровенского областного ТЦК и СП за избиение своего подчиненного битой.

Читайте также: