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- Украина
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На Полтавщине взрыв унес жизнь мужчины — что известно
В результате взрыва боеприпаса погиб местный житель. На месте работают следователи и саперы.
В субботу, 10 мая, в 04.50 в селе Вербки Полтавской области произошел взрыв. На территории частного двора детонировал боеприпас, в результате чего погиб 32-летний мужчина.
Об этом сообщила полиция Полтавской области.
«По предварительной информации следствия, на территории частного домовладения, вероятно, взорвался боеприпас, в результате чего погиб местный житель 1992 года рождения», — говорится в сообщении.
На месте работают следователи, взрывотехники и криминалисты. Полиция устанавливает детали.
Напомним, в Харьковской области недавно бушевали лесные пожары, есть опасность из-за детонации боеприпасов.