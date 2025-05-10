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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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На Полтавщине взрыв унес жизнь мужчины — что известно

В результате взрыва боеприпаса погиб местный житель. На месте работают следователи и саперы.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Взрыв в Полтавской области

Взрыв в Полтавской области / © Полиция полтавской области

В субботу, 10 мая, в 04.50 в селе Вербки Полтавской области произошел взрыв. На территории частного двора детонировал боеприпас, в результате чего погиб 32-летний мужчина.

Об этом сообщила полиция Полтавской области.

«По предварительной информации следствия, на территории частного домовладения, вероятно, взорвался боеприпас, в результате чего погиб местный житель 1992 года рождения», — говорится в сообщении.

На месте работают следователи, взрывотехники и криминалисты. Полиция устанавливает детали.

Напомним, в Харьковской области недавно бушевали лесные пожары, есть опасность из-за детонации боеприпасов.

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