Взрыв в Полтавской области / © Полиция полтавской области

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В субботу, 10 мая, в 04.50 в селе Вербки Полтавской области произошел взрыв. На территории частного двора детонировал боеприпас, в результате чего погиб 32-летний мужчина.

Об этом сообщила полиция Полтавской области.

«По предварительной информации следствия, на территории частного домовладения, вероятно, взорвался боеприпас, в результате чего погиб местный житель 1992 года рождения», — говорится в сообщении.

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На месте работают следователи, взрывотехники и криминалисты. Полиция устанавливает детали.

Напомним, в Харьковской области недавно бушевали лесные пожары, есть опасность из-за детонации боеприпасов.