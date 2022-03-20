На Полтавщине задержали семерых поджигателей травы: заплатят штраф и будут копать траншеи

Задержанных оштрафовали и назначили по 15 суткам общественных работ.
В Полтавской области за несколько дней правоохранители задержали семерых мужчин за поджог сухостоя. Их оштрафовали и назначили по 15 суток общественных работ – будут копать траншеи.
Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Facebook.
"Ну что ж, друзья, нашлись очередные "добровольцы" копать траншеи. На днях правоохранители задержали семерых мужчин за поджог сухостоя. Мы предупреждали, но с первого раза не дошло. Поэтому теперь эти "герои-поджигатели" будут применять свои навыки для обороны области. 15 суток общественных работ + каждому штраф по 6150 грн», – написал он.
Он подчеркнул, что только за последние два дня в области возникло 35 пожаров на открытых территориях, из-за чего было уничтожено около 70 гектаров растительности.
Ликвидировать возгорание пришлось 131 пожарному, привлекли 28 единиц техники.
"И это в военное время, когда спасателям Полтавщины вместе с коллегами приходится разбирать завалы в Харькове, вытаскивать людей, тушить пожары. Не надо прибавлять им работы!", — отметил начальник Полтавской ОВА.
Напомним, во Львовской области из-за поджигателей травы уничтожено 12 гектаров территории.
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