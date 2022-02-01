На Полтавщине женщина упала в трехметровый колодец, когда спасала кота

На Полтавщине женщина упала в трехметровый колодец, когда спасала кота

Самостоятельно выбраться она не смогла.

В Кременчуге женщина упала в канализационную яму, когда спасала кота. Вытащили местную жительницу чрезвычайники.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Как стало известно, происшествие случилось 1 февраля около 13:50. Чрезвычайным позвонил мужчина, который сообщил, что во время спасения кота в трехметровую канализационную яму упала женщина. Самостоятельно выбраться она не смогла.

"Прибывшие на вызов чрезвычайники с помощью штурмовой лестницы помогли женщине вылезти на поверхность и передали работникам скорой медицинской помощи", — рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

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