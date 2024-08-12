На Поляне ВДНХ состоится открытая встреча с продюсером фильмов "Скажене весілля" и "Конотопська відьма"

Новым гостем кинолектория от Киевстар ТВ и Украинской Киношколы станет Кирилл Горобец — продюсер известных украинских проектов, который поделится секретами отечественного кинематографа

5 августа в 19:00 состоится очередная лекция кинолектория на Поляне ВДНХ от платформы кино и телевидения Киевстар ТВ и Украинской Киношколы.

На этот раз спикером станет исполнительный продюсер FILM.UA Group и куратор продюсерской программы в Украинской Киношколе Кирилл Воробей. Среди его проектов — первый украинский сериал с премьерой на Netflix "Первые дни", три сезона "Скажених сусідів", полнометражные фильмы "Ограбление по-украински", "Коза Ностра. Мама едет", "Скажене весілля" и "Скажене весілля-2", а также многие другие.

Кирилл Воробей проведет лекцию на тему "Кто такой кинопродюсер и как им стать". Спикер расскажет о создании кинопродуктов от самой идеи до этапа дистрибуции, поделится личным опытом, даст советы мечтающим овладеть киношной профессией и ответит на все вопросы слушателей.

Зарегистрироваться на лекцию можно по ссылке.

После лекции посетителей ждет просмотр фильма "Джон Уик" в кинотеатре под открытым небом на Поляне ВДНХ при поддержке платформы кино и телевидения Киевстар ТВ.

Вход в кинотеатр под открытым небом свободен. Для того чтобы занять место для сидения, можно просто приобрести что-нибудь в зоне фудкорта.

Напомним, кинолекторий – это общий проект платформы кино и телевидения Киевстар ТВ и Украинской Киношколы. Это встречи с украинскими актерами, режиссерами, продюсерами и сценаристами, во время которых желающие смогут больше узнать об особенностях каждой из кинопрофессий. Киевляне уже имели возможность пообщаться с актером, куратором актерской программы Украинской Киношколы Максимом Михайличенко, а также автором сценария анимационного фильма "Мавка. Лісова пісня", куратором сценарной программы Украинской Киношколы Ярославом Войцешеком.

Медиапартнерами кинолектория от Киевстар ТВ стали 1+1 media tsn.ua и Главред, а также медиа о жизни столицы ТиКиїв.

Справка:

Киевстар ТВ – совместный проект 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов украинского и мирового контента, прямоэфирным программам и регулярно предлагает для просмотра эксклюзивные проекты. Платформа насчитывает более 410 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Киевстар ТВ доступна всем операторам мобильной связи в Украине и всем интернет-провайдерам. Узнайте больше о новинках на платформе в телеграмм-канале «Кино для ТВ» .

Украинская Киношкола – ведущая украинская киношкола, воспитывающая новое поколение украинских кинопрофессионалов. Здесь студенты получают качественное кинообразование, обучаясь у специалистов украинской и международной киноиндустрии.

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