На помощь поврежденному дроном танкеру в Черном море прибыли буксиры — рос"СМИ"

Два российских буксира прибыли в район Черного моря, где находится танкер, получивший повреждение в результате атаки беспилотника.

"Танкер поврежден в самом проливе, только с юга. Экипаж в безопасности, — прокомментировали рос"СМИ" произошедшее в Морском спасательно-координационном центре в Новороссийске. — Сейчас будут разбираться, что делать: буксировать или нет. Пока стоят на якоре".

Также сообщается, что движение по Крымскому мосту возобновлено для поездов и автомобилей.

Напомним, что у вероятно подбитого дроном российского танкера затопило машинное отделение.

Добавим, что взрыв на танкере был виден из Крыма, несколько членов экипажа порубили стеклом. Об этом рассказали оккупанты.

Ранее сообщалось, что в районе Крымского моста раздались взрывы.