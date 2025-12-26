На популярной вершине Карпат остановился подъемник: на высоте застряли десятки туристов (фото)

Во Львовской области на горе Захар Беркут остановился подъемник. / © Управление ГСЧС во Львовской области

Дополнено новыми материалами

В пятницу, 26 декабря, на горе Захар Беркут в селе Волосянка Львовской области остановился кресельный подъемник. В настоящее время на нем находятся около 80 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Продолжаются спасательные работы. На месте работают горные спасатели. По состоянию на 13:10 уже сняли 42 человека, из них 22 ребенка.

ФОТО

Как сообщалось, в горах в Закарпатье нашли тела двух туристов. Погибшими оказались 41-летний и 36-летний жители Винницкой области.