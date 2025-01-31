На пороге демографического кризиса: в Украине смертность стала в разы больше рождаемости

В Украине в 2024 году было зафиксировано 495,09 тысячи смертей, что в 2,8 раза превышает количество рождений – 176,78 тысячи.

Об этом стало известно из отчета Министерства юстиции.

По сравнению с 2023 годом, рождаемость уменьшилась на 5,7% (на 10,71 тысячи), а смертность снизилась лишь на 0,2% (на 1,15 тысячи). Во втором полугодии 2024 года в Украине наблюдается улучшение демографических показателей: количество рождений выросло на 1,6% - до 89,02 тысяч, а число смертей уменьшилось на 2,7% - до 244,12 тысяч.

Больше всего рождений зафиксировано во Львовской (15 642) и Киевской (10 222) областях, а также в городе Киев (19 706). В то же время наибольшее количество смертей наблюдается в Одесской (32 147), Харьковской (34 883) и Львовской (31 416) областях.

В разных областях Украины наблюдается значительная разница в показателях отношения количества зарегистрированных умерших к количеству родившихся. Наихудшая ситуация фиксируется в Херсонской и Донецкой областях, где этот показатель достигает 11 и 8,5 раз соответственно. Ухудшение ситуации наблюдается также в Запорожской (4,7 раза), Сумской (4,7 раза), Харьковской (4,5 раза) и Черниговской (4,4 раза) областях.

Зато лучшие результаты имеют Ровенская область (1,6 раз), Закарпатская и Волынская области (по 1,7 раз), а также Киев (1,8 раз). Черновицкая область 1,9 раза, а Львовская — два раза.

Согласно недавно одобренной Стратегии демографического развития Украины на период до 2040 года, численность населения в стране может сократиться до 28,9 млн человек к 2041 году и до 25,2 млн человек к 2051 году. На начало 2022 года население Украины составляло 42 млн человек, а на июль 2024 года - 35,8 млн человек (31,1 млн на подконтрольных территориях).

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал о минусе 400 тысяч украинцев за полгода: как это объясняют ученые и при чем здесь мобилизация и тяжелая зима.

Читайте также: