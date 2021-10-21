На пороге "красной" зоны: в Хмельницкой области усиливают карантин

В регионе ухудшается ситуация с коронавируса.

В Хмельницкой области с субботы, 23 октября, усиливают карантин из-за роста инфицированных коронавирусом.

Об этом сообщили в Хмельницкой областной государственной администрации.

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Теперь работники продовольственных и непродовольственных рынков, кафе и ресторанов, парикмахерских, гостиниц, хостелов, кинотеатров должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение 72 часов, или COVID-прививки по крайней мере одной дозой.

Все заведения общественного питания должны быть заполнены посетителями на 50%, а за столом разрешается не более четырех человек. Кроме того, необходимо соблюдение расстоянии двух метров между столиками.

Роботубарив, ресторанов, кафе, кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов, определен от 06:00 часов до 23:00.

Следует заметить, что от посетителей также будут требовать или тест, или хотя бы одну дозу вакцины. На организаторов и работников эта норма также распространяется.

Комиссия рекомендовала местным властям продлить каникулы или ввести дистанционное обучение в учреждениях образования от 25 октября.

Как сообщалось, по состоянию на 21 октября в Украине зафиксировали сразу два рекорда коронавируса — 22415 инфицированных и 546 смертей. Это наибольшие показатели в стране за все время пандемии. Больше всего людей за минувшие сутки умерло в Донецкой области — 68, Днепропетровской области — 45, во Львовской и Херсонской областях — по 41 и в Киеве — 39.

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