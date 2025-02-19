На портале "Дія" появилась новая услуга для предпринимателей: что предлагается

На портале "Дія" появилась услуга подачи декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства.

Об этом сообщает прессслужба "Дії".

Для предпринимателей, работающих с техникой повышенной опасности, есть возможность подать декларацию соответствия через портал "Дія".

"Раньше вы подавали предпринимательские декларации лично или по почте и тратили много времени на то, чтобы исправить ошибки во время заполнения. Если выполняете на предприятии опасные задания со специальной техникой, задекларируйте ее на соответствие закону на портале "Дія". Декларацию подают предприниматели и юрлица — без бумажных документов и турне по турне".

Чтобы подать декларацию на портале "Дія", нужно авторизоваться на платформе, выбрать услугу, заполнить все необходимые данные и подать декларацию. Система позволяет следить за статусом декларации в режиме онлайн, при этом при заполнении декларации предоставляются подсказки для предотвращения ошибок.

Напомним, что ранее сообщалось, что в "Дії" возобновили услугу купли и продажи авто.

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