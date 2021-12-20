На портале "Дия" появились новые COVID-сертификаты: какие и как сгенерировать

На портале "Дия" добавились 3 новых COVID-сертификата.
Для украинцев стали доступны новые COVID-документы на портале "Дия". Теперь можно сгенерировать сертификаты на основании отрицательного ПЦР-теста, об выздоровлении, для детей в возрасте от 12 лет.
Об этом сообщают на странице приложения "Дия" в Telegram-канале.
Чтобы получить сертификат на портале "Дия", нужно:
- авторизироваться удобным для вас способом.
- нажмите Услуги — Здоровье — COVID-сертификаты.
- выбрать нужный тип сертификата.
- поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных.
Разработчики напомнили, что сертификаты с портала "Дия" можно распечатать или сохранить на свой гаджет в формате PDF.
Напомним, с 19 декабря официально запущен проект "еподдержка" в приложении "Дия". Вакцинированные украинцы смогут получить подаренную государством тысячу гривен за прививку против коронавируса.
Для поддержки выплат тысячи от Зеленского в Украине заработают 100 офлайн-центров.
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