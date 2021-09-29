На пожар приезжает все братья: на Закарпатье целая семья работает "супергероями ГСЧС"

Ребята привыкли приезжать друг другу на помощь.

Когда на пожар приезжает вся их семья, в селе на Закарпатье никто не удивляется, потому что отец, мать и еще два сына вместе работают в службе спасения. На вызовы часто ездят вместе, потому что друг другу помогают. За преданность работе местные называют семью "супергерои ГСЧС".

Об этом говорится в ТСН.Ранок 29 сентября.

Также читайте Пожар в столичном хостеле: погиб человек

Пожарные спешат — горит лес. На вызов едет Иван Ивашин. По дороге разговаривает со старшим братом. Старший Василий также спасатель. Звонит, так как волнуется. А через несколько минут и сам уже на месте пожара.

Ребята привыкли приезжать друг другу на помощь из дома, потому что работать на вызове вместе им, как близким родственникам, запрещают правила.

"Я знаю, что брат там. У нас есть дома личная боевая одежда и я сразу одеваюсь, потому что знаю, как там ребятам может быть трудно", — говорит спасатель Иван Иваниш.

Но больше всего волнуется дежурный диспетчер Галина Ивашин. Потому что она — мать этих пожарных.

"Я очень переживаю и молюсь Богу, чтобы они вернулись живые и здоровые. Это очень волнительно", — рассказывает Галина Ивашин.

А начал эту династию спасателей еще 30 лет назад отец братьев-поженикив — Василий Ивашин старший. Сыновей еще детьми он брал с собой на вызовы.

"Да чтобы у нас в селе был пожар и он нас не брал с собой, уже когда стали немножко старше, речи даже быть не могло", — добавляет спасатель Василий Иваниш

Теперь в службе спасения работает вся семья. Отец убежден, что дети также должны были стать пожарными, определила сама судьба. Ведь в первый же совместный вызов младший сын спас ему жизнь.

"Поднявшись на крышу, мы не успели зафиксировать ствол, ребята подали давление и меня начало сбрасывать с кровли и Иван понял, что что-то не так прижал ствол к лестнице. Благодаря тому, что он прижал к лестнице тот рукав, меня не сбросило с кровли", — рассказал подполковник службы гражданской защиты Василий Иваниш.

Вместе Ивашины наработали стаж 70 лет. Основатель династии уже на пенсии. Но у старшего сына Василия подрастает дочь. В семье шутят — что она тоже будущая пожарница.

Новости Украины: на Закарпатье целая семья работает "супергероями ДСНС"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку