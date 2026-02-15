- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1
- Время на прочтение
- 1 мин
На ПП "Солотвино - Сигету-Мармацией" временно ограничат движение транспорта
Государственная таможенная служба Украины сообщает об ограничении дорожного движения на украинско-румынской границе.
С 16 февраля в связи с реконструкцией моста через реку Тиса вводятся временные ограничения движения транспортных средств через пункт пропуска «Солотвино — Сигету-Мармацией».
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Telegram.
отмечается, что в будние дни с 09:00 до 16:00 оформление транспортных средств временно приостанавливаться. Пешеходное сообщение будет осуществляться без ограничений.
Ограничения предварительно продлятся до 3 апреля. Граждан призывают учитывать эту информацию при планировании поездок и, по возможности, пользоваться альтернативными пунктами пропуска.
Напомним, ранее мы писали о том, что на Закарпатье четверо мужчин пытались переплыть Тису, но пограничники отменили «заплыв».