На предприятии критической инфраструктуры Ровенской области обнаружили российских владельцев — полиция

После начала полномасштабной войны россияне переоформили свои доли собственности на подконтрольных им людей.

В Ровенской области граждане Российской Федерации были среди учредителей одного из предприятий, принадлежащих к объектам критической инфраструктуры.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Как установлено следствием, в 2015 году в структуру собственности одного из обществ Ровенщины через компанию-нерезидента вошли российские граждане, являвшиеся руководителями предприятий на территории РФ, обслуживающих оборонно-промышленный комплекс.

После начала полномасштабной войны они переоформили свои доли собственности на подконтрольных им людей.

"Таким образом граждане РФ пытались скрыть реальных бенефициарных собственников и выгодоприобретателей, а также информацию, что предприятием, входящим в критическую инфраструктуру, руководят резиденты России", — говорится в сообщении.

Следователи Нацполиции возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Согласно санкции упомянутых статей Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества

Для возмещения ущерба, причиненного государству в результате вооруженной агрессии РФ, наложен арест на недвижимое имущество общества. Однако работа общества не блокировалась, счета не арестовывались.

Напомним, ранее СБУ передала Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) арестованный в Виннице бизнес российского олигарха стоимостью более 2 млрд грн.

Читайте также: