Враг ударил по железной дороге: есть раненые

Скорая помощь

На Приднепровской железной дороге в результате вражеского удара пострадала локомотивная бригада.

Об этом сообщил Председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский в Facebook.

По его словам, прилет беспилотника-шахеда произошел рядом с локомотивом грузового поезда.

«Дежурные по мониторингу предоставили оповещение об угрозе, бригада большие молодцы — успели безопасно закрепить локомотив, но, к сожалению, не эвакуироваться — только залечь», — рассказал он.

Сообщается, что в результате взрыва пострадали машинист и помощник машиниста. Врачи уже достали обломки и наложили швы, состояние обоих стабильное.

«Рядом в больнице дежурят другие коллеги-локомотивщики. Вся помощь оказывается. Решим с врачами, как будет возможность для дальнейшей транспортировки и реабилитации», — отметил Перцовский.

Из-за ночного обесточивания на Приднепровской железной дороге движение поездов временно осуществлялось на тепловозной тяге и генераторах. По состоянию на сейчас основные участки электрифицированы, частично движение продолжается тепловозами.

«Ну и ряд более мелких прилетов по инфраструктуре железной дороги — оперативно устраняем без влияния на движение. Главное сейчас: делаем все для скорейшего восстановления наших ребят — машинистов», — добавил председатель правления.

