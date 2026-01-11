ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2655
Время на прочтение
1 мин

Враг ударил по железной дороге: есть раненые

Прилет беспилотника был по грузовому поезду на Приднепровской железной дороге.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Скорая помощь

Скорая помощь / © Национальная полиция Украины

На Приднепровской железной дороге в результате вражеского удара пострадала локомотивная бригада.

Об этом сообщил Председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский в Facebook.

По его словам, прилет беспилотника-шахеда произошел рядом с локомотивом грузового поезда.

«Дежурные по мониторингу предоставили оповещение об угрозе, бригада большие молодцы — успели безопасно закрепить локомотив, но, к сожалению, не эвакуироваться — только залечь», — рассказал он.

Сообщается, что в результате взрыва пострадали машинист и помощник машиниста. Врачи уже достали обломки и наложили швы, состояние обоих стабильное.

«Рядом в больнице дежурят другие коллеги-локомотивщики. Вся помощь оказывается. Решим с врачами, как будет возможность для дальнейшей транспортировки и реабилитации», — отметил Перцовский.

Из-за ночного обесточивания на Приднепровской железной дороге движение поездов временно осуществлялось на тепловозной тяге и генераторах. По состоянию на сейчас основные участки электрифицированы, частично движение продолжается тепловозами.

«Ну и ряд более мелких прилетов по инфраструктуре железной дороги — оперативно устраняем без влияния на движение. Главное сейчас: делаем все для скорейшего восстановления наших ребят — машинистов», — добавил председатель правления.

Напомним, ранее мы писали о том, что во время повторного обстрела Киева 9 января погиб 56-летний медик Сергей Смоляк.

Дата публикации
Количество просмотров
2655
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie