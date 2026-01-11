- Дата публикации
Враг ударил по железной дороге: есть раненые
Прилет беспилотника был по грузовому поезду на Приднепровской железной дороге.
На Приднепровской железной дороге в результате вражеского удара пострадала локомотивная бригада.
Об этом сообщил Председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский в Facebook.
По его словам, прилет беспилотника-шахеда произошел рядом с локомотивом грузового поезда.
«Дежурные по мониторингу предоставили оповещение об угрозе, бригада большие молодцы — успели безопасно закрепить локомотив, но, к сожалению, не эвакуироваться — только залечь», — рассказал он.
Сообщается, что в результате взрыва пострадали машинист и помощник машиниста. Врачи уже достали обломки и наложили швы, состояние обоих стабильное.
«Рядом в больнице дежурят другие коллеги-локомотивщики. Вся помощь оказывается. Решим с врачами, как будет возможность для дальнейшей транспортировки и реабилитации», — отметил Перцовский.
Из-за ночного обесточивания на Приднепровской железной дороге движение поездов временно осуществлялось на тепловозной тяге и генераторах. По состоянию на сейчас основные участки электрифицированы, частично движение продолжается тепловозами.
«Ну и ряд более мелких прилетов по инфраструктуре железной дороги — оперативно устраняем без влияния на движение. Главное сейчас: делаем все для скорейшего восстановления наших ребят — машинистов», — добавил председатель правления.
Напомним, ранее мы писали о том, что во время повторного обстрела Киева 9 января погиб 56-летний медик Сергей Смоляк.