На Прикарпатье 16-летний мотоциклист сбил двух несовершеннолетних девушек: всех госпитализировали

На Прикарпатье 16-летний мотоциклист сбил двух несовершеннолетних девушек: всех госпитализировали

Водитель в тяжелом состоянии.

В четверг, 2 сентября, в селе Гута Ивано-Франковской области 16-летний мотоциклист сбил двух несовершеннолетних девушек, своих сверстников. О ДТП правоохранители узнали в 14:21.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

"Предварительно установлено, что 16-летний водитель мотоцикла Musstang не избрал безопасную скорость движения и на закругленном участке дороги выехал на обочину и совершил наезд на двух 16-летних девушек, которые двигались по обочине. Третья девушка-пешеход успела отскочить в сторону и не травмировалась", — говорится в сообщении.

Водителя в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждение, а девочек — в среднем состоянии тяжести.

В несовершеннолетнего водителя отобрали кровь для проверки состояния опьянения. Также несовершеннолетний не имел водительского удостоверения на мотоцикл.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Запорожье двое 11-летних мальчиков попали в ДТП на квадроцихлах.

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