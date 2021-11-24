На Прикарпатье 17-летний парень во время игры в прятки упал в 10-метровый колодец

На Прикарпатье 17-летний парень во время игры в прятки упал в 10-метровый колодец

Подросток не получил травмы.

В г. Коломыя Ивано-Франковской области 17-летний парень во время игры в прятки упал в 10-метровый колодец. Его оттуда достали местные жители.

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Об этом сообщили в ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Инцидент произошел в среду, 24 ноября, в 19.00. Парень рассказал, что во время игры в прятки он упал в колодец. Подросток надеялся, что колодец не глубок и без воды. Его оттуда достали местные жители еще до приезда спасателей.

"Медики осмотрели юношу, к счастью все закончилось только царапинами и испугом", — сообщили в ГСЧС в Ивано-Франковской области.

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