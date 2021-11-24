На Прикарпатье 17-летний парень во время игры в прятки упал в 10-метровый колодец

Подросток не получил травмы.
В г. Коломыя Ивано-Франковской области 17-летний парень во время игры в прятки упал в 10-метровый колодец. Его оттуда достали местные жители.
Об этом сообщили в ГСЧС в Ивано-Франковской области.
Инцидент произошел в среду, 24 ноября, в 19.00. Парень рассказал, что во время игры в прятки он упал в колодец. Подросток надеялся, что колодец не глубок и без воды. Его оттуда достали местные жители еще до приезда спасателей.
"Медики осмотрели юношу, к счастью все закончилось только царапинами и испугом", — сообщили в ГСЧС в Ивано-Франковской области.
Читайте также:
- "Это российская информационная спецоперация": в СНБО отреагировали на плакаты участников марша антивакцинаторов
- Волкер назвал пять угроз Путина Европе и новую дату российского вторжения в Украину
- В Херсонской области отец изнасиловал своих малолетних дочерей: когда об этом узнали, он хотел себя убить