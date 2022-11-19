На Прикарпатье 19 ноября выключать свет будут по графикам: что известно

Несколько дней в области действовали аварийные отключения.
В субботу, 19 ноября, на Прикарпатье не планируют применять аварийные отключения электроэнергии. Вместо этого будут введены график плановых отключений: с 08:00 до 24:00.
Об этом сообщила руководитель ова Светлана Онищук.
Последние несколько дней в Ивано-Франковской области действовало круглосуточное отключение энергии. Впрочем, в субботу вернулись к графикам. Узнать очередь можно на сайте "Прикарпатьеоблэнерго".
"График актуален только 19 ноября. О дальнейших отключениях Прикарпатьяоблэнерго будет информировать с учетом указания диспетчера НЭК "Укрэнерго", — говорится в сообщении Онищук.
График почасовых отключений в Прикарпатье на 19 ноября:
от 08:00 до 10:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей I, II, III очередей Богородчанской, Верховинской, Галицкой, Долинской, Ивано-Франковской, Калушской, Коломыйской, Лысецкой, Надворнянской, Рожнятовской, Тлумацкой и Снятинской СЭЭМ.
от 10:00 до 12:00 отключение для потребителей И очереди Калушской СЕЭМ
от 12:00 до 14:00 — ІІ черед Снятинская и Рожнятовская СЕЭМ
от 14:00 до 15:00 — II очередь Рогатинская, Надворнянская, Лисецкая СЕЭМ
от 15:00 до 16:00 — II очередь Рогатинская, Надворнянская, Лысецкая, Косовская, Коломыйская СЭЭМ.
с 16:00 по 17:00 — ІІІ черед Богородчанская, Ивано-Франковская, Яремчанская СЕЭМ
с 17:00 по 18:00 — ІІІ черед Богородчанская, Ивано-Франковская, Яремчанская, Верховинская, Галицкая, Долинская, Коломыйская СЕЭМ
от 18:00 до 19:00 – и очередь Яремчанская, Тлумацкая, Снятинская, Надворнянская, Лисецкая, Косовская, Коломыйская, Ивано-Франковская, Рогатинская СЕЭМ.
от 19:00 до 20:00 — И очередь Яремчанская, Тлумацкая, Снятинская, Надворнянская, Лисецкая, Коломыйская, Рогатинская СЕЭМ
от 20:00 до 22:00 — II очередь Долинская, Ивано-Франковская, Яремчанская СЕЭМ
от 22:00 до 24:00 – И очередь Верховинская, Галицкая, Городенковская, Долинская СЭЭМ.
Как сообщалось, в Ивано-Франковской области от 17 ноября график отключений электроэнергии будет действовать круглосуточно. Причина такого решения – критическая ситуацией в энергосистеме Украины в результате ракетных обстрелов 15 ноября.
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