На Прикарпатье 19 ноября выключать свет будут по графикам: что известно

Несколько дней в области действовали аварийные отключения.

В субботу, 19 ноября, на Прикарпатье не планируют применять аварийные отключения электроэнергии. Вместо этого будут введены график плановых отключений: с 08:00 до 24:00.

Об этом сообщила руководитель ова Светлана Онищук.

Последние несколько дней в Ивано-Франковской области действовало круглосуточное отключение энергии. Впрочем, в субботу вернулись к графикам. Узнать очередь можно на сайте "Прикарпатьеоблэнерго".

"График актуален только 19 ноября. О дальнейших отключениях Прикарпатьяоблэнерго будет информировать с учетом указания диспетчера НЭК "Укрэнерго", — говорится в сообщении Онищук.

График почасовых отключений в Прикарпатье на 19 ноября:

от 08:00 до 10:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей I, II, III очередей Богородчанской, Верховинской, Галицкой, Долинской, Ивано-Франковской, Калушской, Коломыйской, Лысецкой, Надворнянской, Рожнятовской, Тлумацкой и Снятинской СЭЭМ.

от 10:00 до 12:00 отключение для потребителей И очереди Калушской СЕЭМ

от 12:00 до 14:00 — ІІ черед Снятинская и Рожнятовская СЕЭМ

от 14:00 до 15:00 — II очередь Рогатинская, Надворнянская, Лисецкая СЕЭМ

от 15:00 до 16:00 — II очередь Рогатинская, Надворнянская, Лысецкая, Косовская, Коломыйская СЭЭМ.

с 16:00 по 17:00 — ІІІ черед Богородчанская, Ивано-Франковская, Яремчанская СЕЭМ

с 17:00 по 18:00 — ІІІ черед Богородчанская, Ивано-Франковская, Яремчанская, Верховинская, Галицкая, Долинская, Коломыйская СЕЭМ

от 18:00 до 19:00 – и очередь Яремчанская, Тлумацкая, Снятинская, Надворнянская, Лисецкая, Косовская, Коломыйская, Ивано-Франковская, Рогатинская СЕЭМ.

от 19:00 до 20:00 — И очередь Яремчанская, Тлумацкая, Снятинская, Надворнянская, Лисецкая, Коломыйская, Рогатинская СЕЭМ

от 20:00 до 22:00 — II очередь Долинская, Ивано-Франковская, Яремчанская СЕЭМ

от 22:00 до 24:00 – И очередь Верховинская, Галицкая, Городенковская, Долинская СЭЭМ.

Как сообщалось, в Ивано-Франковской области от 17 ноября график отключений электроэнергии будет действовать круглосуточно. Причина такого решения – критическая ситуацией в энергосистеме Украины в результате ракетных обстрелов 15 ноября.

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