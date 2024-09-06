На Прикарпатье 22-летняя водитель микроавтобуса насмерть сбила мужчину

В селе Матеевцы Коломыйского района 22-летняя водитель Citroën Jumper сбила 70-летнего велосипедиста. От полученных травм уроженец Херсонской области скончался на месте ДТП.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

"22-летняя водитель Citroën Jumper наехала на велосипедиста. Последний двигался в попутном направлении относительно движения транспортного средства и внезапно начал совершать маневр налево. В результате ДТП уроженец Херсонской области скончался на месте происшествия", – информируют правоохранители.

Девушка за рулем была трезвой. Теперь ей грозит от 3 до 8 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Напомним, на Буковине в смертельной аварии погиб 12-летний велосипедист. Правоохранители установили, что на парня наехал 60-летний водитель.

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