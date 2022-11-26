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На Прикарпатье 26 ноября выключать свет будут по временным графикам: что известно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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На Прикарпатье 26 ноября выключать свет будут по временным графикам: что известно

Фото: УНИАН

В регионе есть три очереди отключений

На Прикарпатье в субботу, 26 ноября, был введен график отключений электроэнергии. Речь идет о трех очередях отключений, которые будут чередоваться с интервалом: три часа с включением на три часа отключения.

Об этом сообщила руководитель ОВА Светлана Онищук.

Отмечается, что диспетчер НЭК "Укрэнерго" доказал новый лимит мощности для Ивано-Франковской области. В первую очередь питанием будут обеспечивать объекты критической инфраструктуры. Остальную часть разрешенной мощности "Прикарпатьеоблэнерго" будет распределять на величину трех очередей.

График отключений на Прикарпатье на 26 ноября:

  • электроснабжение будет подано для 1 очереди в следующие часы: с 10:00 до 13:00, с 16:00 до 19:00, с 22:00 до 24:00
  • электроснабжение будет подано для 2 очереди в следующие часы: с 07:00 до 10:00, с 13:00 до 16:00, с 19:00 до 22:00

Тем временем третья очередь поделена на подчерки. Узнать, к какой подчерки принадлежит адрес можно на сайте "Прикарпатьеоблэнерго" в разделе "Графики аварийных отключений"-"ГПО".

Электроснабжение для адресов, попавших в подчерки 3.1 и 3.2, будет подано в такие часы: с 10:00 до 13:00, с 16:00 до 19:00, с 22:00 до 24:00

Электроснабжение для адресов, попавших в подчерки 3.3 и 3.4, будет подано в такие часы: с 07:00 по 10:00, с 13:00 до 16:00, с 19:00 до 22:00

Глава Прикарпатья подчеркнула, что энергетики делают все возможное, чтобы соблюдать часы отключений, но возможны изменения в случае дополнительных указаний от диспетчера НЭК "Укрэнерго".

Напомним, в Ивано-Франковской области полицейские будут извещать о воздушной тревоге из-за громкоговорителей. Ведь после очередного массированного ракетного обстрела большинство квартир и домов области остаются без воды и электроэнергии.

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Дата публикации
Просмотры
2780
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