На Прикарпатье 8-летняя девочка попала в реанимацию из-за отравления грибами

В Коломыйском районе Ивано-Франковской области 8-летняя девочка попала в реанимацию в результате отравления грибами.

Случай отравления был зафиксирован в понедельник, 26 сентября.

Об этом сообщает "Галка".

8-летнюю девочку госпитализировали в областную детскую больницу. Также вместе с ней в медучреждении находится и 11-летний пациент, тоже отравившийся дикорастущими грибами.

"В этих двух случаях это, вероятно, грибы гастроэнтеротропного действия. Потому что клиническая ситуация указывала за такую симптоматику. Пациенты попали в отделение интенсивной терапии с жалобами на рвоту, болями в животе, расстройствами кишечника и выраженной общей слабостью", — рассказал медицинский директор Ивано- Франковской ОГКЛ Ярослав Семкович.

Медик добавил, что одного из маленьких пациентов уже перевели в профильное отделение. Но еще один ребенок находится в реанимации.

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