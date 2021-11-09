На Прикарпатье антивакцинаторы ворвались в лицей из-за отстраненной учительницы: госпитализирован директор заведения

Антивакцинаторы угрожали полиции "народными задержаниями".

В Езупольский лицей Езупольской ТГ Ивано-Франковской области 8 ноября ворвались антивакцинаторы, которых возглавлял скандальный львовский блогер Остап Стахив. Их возмутило то, что из-за отсутствия COVID-сертификата была отстранена от работы их единомышленница, учительница начальных классов Галина Б.

Об этом сообщает издание kurs.if.ua.

Учительница начальных классов заявила, что она не будет вакцинироваться, но будет продолжать ходить на работу.

"Это медицинское исследование, и я не хочу делать на себе эксперимент", — заявила учительница Езупольского лицея.

"Защищать свои права" она позвала антивакцинаторов, которых возглавил скандальный львовский блогер Остап Стахив. Они ворвались в лицей без масок, сорвали начальный процесс и устроили скандал. На просьбу главы Езупольской ТГ Игоря Лукашевича надеть маски, антивакцинаторы выкрикивали: "Ты кто? Геноцидник!.. Ты что-то попутал".

Антивакцинаторы транслировали то, как врываются в школу в социальных сетях. На место происшествия вызвали полицию. Ативакцинаторы потребовали от правоохранителей возобновить скандальную учительницу на работе и угрожали полиции "народными задержаниями". В то же время можно увидеть и испуганных детей, не понимающих, что происходит в их лицее.

Игорь Лукашевич добавил, что из-за действий антивакцинаторов был сорван учебный процесс. Глава громады пояснил, что в лицее работает 61 педагог, из них отказалась вакцинироваться только одна учительница, единомышленники которой и ворвались в учебное заведение.

9 ноября во время совещания с председателями райгосадминистраций, районных советов и территориальных общин в Ивано-Франковской облгосадминистрации председатель Езупольской ТГ сообщил, что из-за действий антивакцинаторов госпитализировали директора лицея.

"Директор Иезупольского лицея сейчас находится в кардиоцентре – предынфарктное состояние", – сообщил Лукашевич.

Он также подчеркнул, что полиция не была готова противостоять антивакцинаторам.

Глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук поручила своему заместителю изучить ситуацию и связаться с правоохранительными органами из-за инцидента в Езуполе.

Напомним, ранее скандальный "ковид-диссидент" из Львова Остап Стахив вместе со своими единомышленниками проникли в Иршавскую районную больницу Закарпатья, чтобы доказать, что "коронавируса нет". Их задержали правоохранители.

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