На Прикарпатье археологи наткнулись на артефакты возрастом более 5 тысяч лет: что именно нашли (фото)

Трипольские артефакты старше 5 тысяч лет. Фото: Национальный заповедник «Древний Галич» / © соцмережі

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Во время осмотра памятника трипольской культуры возле села Медыня Ивано-Франковской области, ученые обнаружили немало артефактов, возраст которых превышает пять тысячелетий. Находки нашли на распаханном поле в урочищах Лазы и Чумалы.

Об этом сообщает Национальный заповедник «Древний Галич» на своей странице в Facebook.

В исследовании приняли участие кандидат исторических наук Тарас Ткачук, Игорь Креховецкий, Андрей Фиголь, Надежда Мельник, а также работник Заповедника, реставратор художественно-реставрационного сектора Владимир Пикуляк. Специалисты осматривали состояние памятника на территории, где засеяны гречка и соя, и на поверхности почвы обнаружили исторические предметы.

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«Исследователи, кандидат исторических наук Тарас Ткачук, Игорь Креховецкий, Андрей Фиголь, Надежда Мельник и местный житель с. Медыня, работник Заповедника, реставратор художественно-реставрационного сектора Владимир Пикуляк осмотрели состояние сохранения памятника трипольской культуры и обнаружили на поверхности распаханного поля, усеянного гречкой и соей, интересные артефакты, датируемые более пяти тысяч лет назад», — отмечается в сообщении.

Трипольские артефакты в возрасте более 5 тысяч лет. Фото: Национальный заповедник «Древний Галич»

Среди найденных предметов — кремневые отбойники и сколы, фрагменты керамики, а также два обломка топора из опоки. Археологическая разведка проводилась на высокой надпойменной террасе правого берега реки Лимница. По оценке ученых, эти объекты важны для изучения прошлого региона.

Трипольские артефакты в возрасте более 5 тысяч лет. Фото: Национальный заповедник «Древний Галич»

«Каждая такая находка — это еще одна часть большой истории нашего края, которая помогает лучше понять жизнь древних жителей Верхнего Поднестровья», — отметили в заповеднике «Древний Галич».

Трипольские артефакты в возрасте более 5 тысяч лет. Фото: Национальный заповедник «Древний Галич»

Трипольские артефакты в возрасте более 5 тысяч лет. Фото: Национальный заповедник «Древний Галич»

Напомним, мамонтовая пещера в штате Кентукки считается самой длинной известной пещерной системой на Земле. Ее задокументированные ходы простираются примерно на 686 километров, а исследователи предполагают, что часть подземной сети до сих пор остается неоткрытой.

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