Украина
176
На Прикарпатье археологи обнаружили артефакт возрастом более 6 тысяч лет (фото)

Во время раскопок в Залукве обнаружен глиняный бычок Трипольской культуры.

Наталия Магдык
Артефакт

В Залукве, что на Ивано-Франковщине, археологи Национального заповедника "Древний Галич" во время раскопок обнаружили уникальную глиняную фигурку бычка Трипольской культуры возрастом более 6 тысяч лет.

О находке сообщил отдел археологии Национального заповедника "Древний Галич" в Facebook.

Археологические исследования проводились в многослойном поселении в урочище Сад села Залуква в 2025 году в рамках проекта воссоздания исторических ландшафтов. Фигурка бычка датируется этапом В II Трипольской культуры (начало IV тысячелетия до н.э.).

По словам специалистов, находка является ценным свидетельством духовного мира и художественных традиций трипольцев. Подобные артефакты помогают исследователям лучше понять культуру древних жителей и богатство истории региона.

176
