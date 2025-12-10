На Прикарпатье археологи обнаружили артефакт возрастом более 6 тысяч лет (фото)

Артефакт

Реклама

В Залукве, что на Ивано-Франковщине, археологи Национального заповедника "Древний Галич" во время раскопок обнаружили уникальную глиняную фигурку бычка Трипольской культуры возрастом более 6 тысяч лет.

О находке сообщил отдел археологии Национального заповедника "Древний Галич" в Facebook.

Археологические исследования проводились в многослойном поселении в урочище Сад села Залуква в 2025 году в рамках проекта воссоздания исторических ландшафтов. Фигурка бычка датируется этапом В II Трипольской культуры (начало IV тысячелетия до н.э.).

Реклама

По словам специалистов, находка является ценным свидетельством духовного мира и художественных традиций трипольцев. Подобные артефакты помогают исследователям лучше понять культуру древних жителей и богатство истории региона.