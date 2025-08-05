На Прикарпатье археологи обнаружили остатки дороги времен Княжеской эпохи

Раскопки / © Укринформ

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В Ивано-Франковской области неподалеку Галича археологи обнаружили древнюю дорогу, датируемую Княжеской эпохой и вымощенную для прохода к Церкви Святого Пантелеймона.

Об этом рассказал младший научный сотрудник отдела археологии Национального заповедника «Древний Галич» Андрей Фиголь, передает Укринформ.

«Мы обнаружили остатки старой дороги. Она повреждена, есть фрагменты речной гальки. Дорога вымощена через сад к горе, на которой стоит Храм Святого Пантелеймона, примерно в 12-13 веке, времена Княжеской эпохи», — рассказал он.

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Археологи отмечают, что ширина найденных частей дороги достигает от 1,2 до 1,3 метра. Разрушение пути могло быть вызвано оползнями почвы. Во время раскопок также были найдены средневековая подкова и обломки керамики.

Как объясняет Фиголь, обнаруженные обломки — это фрагменты керамической посуды Княжеской эпохи XII-XIII веков с характерными остатками песка. Научный секретарь Национального заповедника «Древний Галич», кандидат исторических наук Андрей Стасюк убежден, что эта находка имеет потенциал стать новой привлекательностью для туристов Галича.

По словам Стасюка, эта дорога, скорее всего, соединяла Храм святого Пантелеймона со средневековой пристанью Древнего Галича, территория которой сегодня занята современным городом.

Если удастся сохранить этот путь, он может быть интегрирован в пространственную экспозицию, поскольку в Украине редко встречаются вымощенные дороги возрастом 600-800 лет. Находка также подтверждает предположение о старинных коммуникационных маршрутах Галича, ведь сегодня на этом месте даже нет следов тропы.

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Он отметил, что это открытие помогает лучше понять связи между различными частями средневекового Галича. Сейчас специалисты планируют продолжить археологические работы, чтобы уточнить длину дороги и ее назначение.

Церковь Святого Пантелеймона — одна из древнейших святынь Галицкого княжества, сохранившаяся до сегодняшнего дня. Она считается памятником архитектуры национального значения и примером княжеской архитектурной школы Галичины. Храм был возведен в конце XII века князем Владимиром Ярославичем как православный культовый объект.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Израиле археологи обнаружили руины, которые, по их мнению, когда-то были местом хранения Ковчега Завета. На древнем библейском месте Шило раскопала каменное сооружение, соответствующее по размерам и ориентации описанию Скинии из Библии.