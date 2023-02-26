На Прикарпатье автомобиль съехал в кювет: есть жертвы и пострадавшие

В результате аварии погиб пассажир и получил травмы водитель.

В Ивано-Франковской области автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Пассажир погиб на месте ДТП, водитель госпитализирован в больницу.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в области.

Информация об аварии в селе Окно Коломыйского района поступила на линию "101" ночью 26 февраля в 01:32. По вызову выехали спасатели.

В результате аварии погиб пассажир и получил травмы водитель. До прибытия спасателей их вытащили из легковушки местные жители.

На месте трагедии чрезвычайники отсоединили клеммы аккумуляторной батареи, чтобы предотвратить возгорание. Обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.

Напомним, в Черновицкой области в аварии погиб водитель мотоцикла. Парню было 15 лет.

Смертельное ДТП возле Днепра – погибли три человека

Читайте также: