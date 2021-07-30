На Прикарпатье бешеная лиса укусила мужчину: в селе ввели карантин

На Прикарпатье бешеная лиса укусила мужчину: в селе ввели карантин

Лису во дворе убили.

В селе Большевцы, что на Прикарпатье, ввели карантин — жителя села укусила лиса, у которой обнаружили бешенство.

Об этом сообщила Ивано-Франковская региональная государственная лаборатория Госпродпотребслужба.

Также читайте В Ровенской области бешеный кот напал и покусал ребенка: подростка госпитализировали

Лиса забежала во двор и украла курицу. 27-летний мужчина хотел отобрать у лисы добычу, но животное его укусило. Лису во дворе убили.

Ее отправили в лабораторию для вирусологического исследования. Так специалисты обнаружили у животного бешенство.

Инспекторы государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии провели обследование хозяйства, где убили лису. На село решили наложить карантин и определить Большевцы "неблагополучной территорией".

Напомним, в Киевской области бешеный кот "закрыл" на карантин 11 сел.

Ребенок против оголтелого быка: в Китае взбешенный бычок напал на маленького мальчика

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку