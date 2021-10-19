На Прикарпатье бешеный пес покусал свою хозяйку и отправил часть города на карантин

На Прикарпатье бешеный пес покусал свою хозяйку и отправил часть города на карантин

После случая в городе начали прививать животных от заболевания.

В городе Городенка Ивано-Франковской области пес напал и покусал свою хозяйку. Впоследствии специалисты выяснили, что у собаки — бешенство. Из-за заболевания животного часть населенного пункта оказалась на карантине.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе области на странице в Facebook.

Сейчас в Городенке специалисты ветеринарной медицины начали мероприятия по ликвидации бешенства: прививают собак, кошек, коз, крупный рогатый скот и лошадей.

Как рассказал "Суспильному" глава Городенковской общины Богдан Кобылянский, женщина, которую покусала собака, сейчас в удовлетворительном состоянии и проходит курс лечения.

Напомним, бешеная кошка отправила на карантин все село в Тернопольской области.

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