На Прикарпатье бешеный пес покусал свою хозяйку и отправил часть города на карантин

После случая в городе начали прививать животных от заболевания.
В городе Городенка Ивано-Франковской области пес напал и покусал свою хозяйку. Впоследствии специалисты выяснили, что у собаки — бешенство. Из-за заболевания животного часть населенного пункта оказалась на карантине.
Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе области на странице в Facebook.
Сейчас в Городенке специалисты ветеринарной медицины начали мероприятия по ликвидации бешенства: прививают собак, кошек, коз, крупный рогатый скот и лошадей.
Как рассказал "Суспильному" глава Городенковской общины Богдан Кобылянский, женщина, которую покусала собака, сейчас в удовлетворительном состоянии и проходит курс лечения.
Напомним, бешеная кошка отправила на карантин все село в Тернопольской области.