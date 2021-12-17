На Прикарпатье близ Бурштынской ТЭС выпал черный снег: фото

На ТЭС говорят, что технологических нарушений на станции не было.

В Галиче Ивано-Франковской области близ Бурштынской ТЭС выпал черный снег.

Один из местных жителей рассказал Публичная об этом.

Черный снег также был замечен в окрестных селах. Люди говорят, что с тех пор, когда существует Бурштынская ТЭС, постоянно есть какие-то выбросы и пыль в воздухе. Черный снег здесь видят не в первый раз. Говорят, что происходит из-за того, что на Бурштынской ТЭС ночью отключают очистные фильтры.

"Я вам скажу честно – я еще такого черного не видел. Мы позавчера выписались из больницы – там через окно не видно. А сюда пришли – Господи, я еще такого не видел. Еще такого не было. Что то у них произошло? фильтры? Ну, есть то, что имеем", — говорит местный житель Роман Зиняк.

Общественное Карпаты.

На Бурштынской ТЭС сообщили, что технологических нарушений на станции не было. Все энергоблоки оборудованы электрофильтрами, на которых работают системы очистки дымовых газов.

В сообщении отметили, что в августе этого года на Бурштынской ТЭС проходила плановая проверка Госэкоинспекции Карпатского округа, в ходе которой инспекторы не выявили превышений предельных норм выбросов, а также значительных нарушений, которые могут нанести ущерб окружающей среде.

Общественное Карпаты.

"Стоит отметить, что высокая влажность воздуха и изменение погодных условий являются факторами, влияющими на концентрацию осадков в определенных местах. Это могут быть твердые частицы продуктов горения, осевших в момент изменения направления ветра. Грязный снег, как на территории территориального общества, так и вне ее может возникать и от отопления твердым топливом (уголь, древесина, пеллеты) котельных, заводов и других зданий, также функционирующих в пределах региона", — говорится в сообщении.

По словам главы Галицкой территориальной общины Олега Кантора, он обратился в соответствующие службы с этой проблемой. Кроме того, информацию о выбросах должны рассмотреть на сессии горсовета. "Одним из первых вопросов повестки дня будет обращение к президенту Зеленскому, в Верховную Раду и Кабмин относительно того, чтобы создать комиссию, которая будет проверять условия труда на Бурштынской ТЭС. Цель проверки — проконтролировать превышение выбросов вредных веществ в воздух и условий труда людей", — рассказал глава Галицкой общины.

Как сообщалось, Одесса и Одесская область занимают третье место во всеукраинском рейтинге городов с наиболее загрязненным воздухом. Хуже только в Мариуполе и деревне Каменском Днепропетровской области. Одесская область вошла в тройку лидеров с индексом 13,6. По Украине этот индекс составляет 7,7.