На Прикарпатье будут судить мужчину за уклонение от призыва на военную службу

На Прикарпатье будут судить мужчину за уклонение от призыва на военную службу

В Ивано-Франковской области будут судить 25-летнего жителя Калуша за уклонение от призыва на срочную военную службу.

При процессуальном руководстве Калушской окружной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт по прикарпатцу.

Об этом сообщила Ивано-Франковская областная прокуратура.

Следствие показало, что мужчина в 2019-м получил повестку о прибытии на отправку в воинскую часть. Его предупредили об уголовной ответственности за уклонение от прохождения срочной службы. С того времени он периодически пересекал государственную границу и уезжал за пределы Украины. Впрочем, в воинскую часть не являлся.

За уклонение от прохождения срочной военной службы ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Как сообщалось, в Киеве разоблачили мужчину, который подделывал документы для выезда военнообязанных мужчин за границу. Свои услуги 43-летний киевлянин оценил в 1,5 тысяч долларов.

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