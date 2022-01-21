На Прикарпатье чиновник сбил ребенка и скрылся, через несколько часов девочка скончалась в больнице

На Прикарпатье чиновник сбил ребенка и скрылся, через несколько часов девочка скончалась в больнице

Аварию чиновник совершил на служебном авто.

В селе Лоево Ивано-Франковской области руководитель одного из госпредприятий на служебном авто сбил ребенка и скрылся с места аварии, не оказав помощи пострадавшей. Потерпевшая девочка от полученных травм скончалась в больнице спустя несколько часов после ДТП.

Об этом сообщает ГУНП в Ивано-Франковской области.

"20 января в 18:30 на линию 102 поступило сообщение о ДТП с пострадавшими в селе Лоево в Надворнянщине. После ДТП водитель покинул травмированную девочку на дороге и скрылся, пытаясь избежать ответственности. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он через несколько часов умерла", — сообщили в полиции.

Правоохранители добавляют, через несколько часов — менее чем через два часа — установили и разыскали 40-летнего водителя, жителя Яремче. Виновником смертельной аварии оказался руководитель одного из госпредприятий.

Авто с механическими повреждениями, характерными для ДТП, изъято. В медицинском учреждении у водителя отобраны биологические образцы для проверки алкогольного или наркотического опьянения. Полицейские передали водителя сотрудникам Государственного бюро расследования. По факту аварии уголовное производство расследуется ДБР.

Напомним, из-за непогоды на Волыни на скользкой дороге перевернулась снегоуборочная машина.

Во время аварии в Харьковской области пострадали три человека

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