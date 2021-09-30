На Прикарпатье демонтировали памятник советскому солдату: на его месте будут чтить Героев Украины

На Прикарпатье демонтировали памятник советскому солдату: на его месте будут чтить Героев Украины

Также в Коломые обустроят мемориал памяти жертв Второй мировой войны.

В г. Коломые Ивано-Франковской области демонтировали аварийный памятник советскому солдату. Вместо него на площади почтят Героев Украины, которые боролись за независимость.

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Об этом в Facebook сообщил городской председатель Коломыи Богдан Станиславский.

По словам мэра Коломыи, памятник советскому солдату, который стоял на площади Скорби, решили демонтировать из-за аварийности. Что же касается самого мемориала, то его ждет реконструкция.

Богдан Станиславский добавил, что в городе также планируют обустроить мемориал памяти жертв Второй мировой войны на территории кладбища на улице Бандеры.

"В будущем площадь Скорби станет местом достойного чествования Героев Украины, который боролись за ее свободу и независимость. Общество уже давно нуждалась в таком месте и, я уверен, нам удастся его создать", — написал мэр Коломыи.

Напомним, ранее во Львове демонтировали советский Монумент славы.

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