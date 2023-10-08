На Прикарпатье демонтированная труба котельной убила крановщика: фото

В городе Долине Ивано-Франковской области во время демонтажа трубы на котельной произошел несчастный случай — крепление оборвалось и труба упала на кабину крана. Человек, который был внутри и управлял краном, погиб на месте.

Об этом сообщили в воскресенье, 8 октября, в пресс-службе ГУНП в Ивано-Франковской области в комментарии местному изданию "Галка".

"На месте еще работает полиция. Он поднимал краном трубу котельной, она сорвалась и упала на кабину крана, которым он выполнял работу", – сказал руководитель пресс-службы Андрей Яцкив.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, выясняющая обстоятельства этого несчастного случая.

Напомним, ранее в селе Стримба Надворнянского района Ивано-Франковской области из-за порыва нефтепровода возник масштабный пожар.

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