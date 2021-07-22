На Прикарпатье депутаты и чиновники разворовали бюджетные деньги, которые были предназначены пострадавшим от наводнения

На Прикарпатье депутаты и чиновники разворовали бюджетные деньги, которые были предназначены пострадавшим от наводнения

Своим родственникам подозреваемые назначили максимальные суммы государственных компенсаций.

В Ивано-Франковской области двое депутатов и чиновников одного из сельских советов разворовали бюджетные деньги, которые были предназначены пострадавшим от наводнения в 2020 году.

Об этом сообщили в СБУ в Ивано-Франковской области.

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По данным следствия, подозреваемые злоупотребляя властью, противоправно использовали около 20% средств, предназначенных для пострадавших от наводнения граждан.

Все подозреваемые были членами временной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций одного из сел Надвирнянского района. Они устанавливали уровень разрушения и нанесенный ущерб из-за непогоды. Своим родственникам подозреваемые назначили максимальные суммы государственных компенсаций.

"Здания, которые фигуранты внесли в акты как "полностью разрушены", на самом деле уцелели. Более того, они являются незавершенными новостройками и никогда до того не использовались для проживания", — говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что владельцам полностью разрушенных домов во время наводнения из госбюджета выделили 300 тыс. грн.

Сейчас по одному из эпизодов трем злоумышленникам сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, и служебном подлоге, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28. ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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